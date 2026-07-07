Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева, – СМИ

Тело женщины было закопано. По данным источников, имеются признаки смертельного огнестрельного ранения.

В понедельник, 6 июля, под Киевом обнаружили тело женщины, которую подозревали в покушении на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседника издания, тело женщины обнаружили около 23:00. Оно было закопано.

Источники утверждают, что женщину застрелили. Она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года

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Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны два подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов

Покушение на Ермолаева в Монако – главные новости

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого ранения получили как минимум три человека, среди которых – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, находящийся под санкциями. Его спутница получила крайне тяжелые ранения.

3 июля Интерпол официально обнародовал информацию о розыске гражданки Украины Анастасии Березовской. Ее подозревают в установке взрывного устройства в Монако, в результате детонации которого ранения получили бизнесмен, находящийся под санкциями, Вадим Ермолаев и члены его семьи.

4 июля Ермолаев пришел в сознание и вышел из комы. Динамика его лечения после взрыва в Монако положительная.

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