В 37 лет умерла известная британская певица

Лорен стала популярной после выхода хита "Party Rock Anthem".

Известная британская певица Лорен Беннетт умерла. Ей было 37 лет.

О её смерти сообщили подруги и бывшие участницы группы GRL в Instagram.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашей любимой Лорен. Наши сердца разбиты, и мы не можем выразить, как много она для нас значила. Мы навсегда сохраним любовь, смех и бесчисленные воспоминания, которые она нам подарила. Ее прекрасный дух коснулся многих жизней, и мы будем очень скучать по ней", – говорится в посте.

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К слову, пока официальная причина смерти неизвестна. У Беннет осталась 6-летняя дочь Гарлоу.

Что известно о Лорен Беннет

Лорен начала свой творческий путь в 2007 году. Тогда она стала выступать в женской группе "Paradiso Girls", а дебютный трек коллектива "Patron Tequila" быстро стал популярным.

Впоследствии Беннетт решила развивать сольную карьеру и сотрудничала с различными известными группами и исполнителями, в частности, с Pussycat Dolls, Pitbull, CeeLo Green и другими. Однако мировую известность ей принесло участие в записи композиции "Party Rock Anthem" группы LMFAO. Именно этот трек в 2011 году возглавил американский чарт Billboard Hot 100.

Затем певица присоединилась к группе GRL, с которой выпустила саундтрек к фильму "Смурфики 2" под названием "Vacation".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного народного артиста Николая Янченко.

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