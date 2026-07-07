Глава канцелярии Навроцкого попал в базу 'Миротворец': в чем причина

Причиной послужили высказывания польского чиновника о западных областях Украины, а также его комментарии по поводу Волынской трагедии, Степана Бандеры и УПА.

Главу канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу центра "Миротворец". Причиной стали его высказывания о западных областях Украины, которые он назвал "Восточной Малопольшей" во время комментария по поводу Волынской трагедии, а также оценки личности Степана Бандеры и Украинской повстанческой армии.

На сайте "Миротворца" отмечается, что действия польского чиновника расцениваются как "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти поляков к украинцам". Кроме того, его назвали "антиукраинским пропагандистом".

В публикации также указано, что Збигнев Богуцкий родился 26 января 1980 года, а с 2025 года возглавляет канцелярию президента Польши. До этого, в 2020–2023 годах, он был воеводой Западнопоморского воеводства.

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Скандал разгорелся после интервью Богуцкого, которое распространило польское агентство PAP. Комментируя тему Волынской трагедии и отношение к Степану Бандере, чиновник заявил, что, по мнению польских властей и значительной части общества, "прославление Бандеры и его последователей" не соответствует европейским и трансатлантическим ценностям. При этом он использовал термин "Восточная Малопольша" в отношении западных регионов Украины.

Термин "Восточная Малопольша" использовался в Польше в межвоенный период 1918–1939 годов, когда современные Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области входили в состав Второй Речи Посполитой. В Украине такое определение считается исторически и политически чувствительным, поскольку ассоциируется с польским господством на этих территориях.

В "Миротворце" также сообщили, что просят украинские правоохранительные органы рассматривать обнародованную информацию как сообщение о возможных сознательных действиях, направленных против национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка.

Украина и Польша – главные новости

Напомним, конфликт между Варшавой и Киевом начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений название "Героев УПА". В Польше это вызвало резкую реакцию из-за памяти о Волынской трагедии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что получил позитивные сигналы от встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его польского коллеги Радослава Сикорского в Варшаве, и отмечал, что у него есть сигналы о том, что украинская сторона ищет пути для смягчения напряженности.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов предупредил, что пик напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе, ведь 11 июля – годовщина Волынской трагедии.

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