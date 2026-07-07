'Еще один шрам войны': Камалия показала последствия удара россиян по ее бизнесу (видео)

Артистка отметила, что здание бизнес-центра было повреждено уже в пятый раз.

Известная украинская певица Камалия показала разрушенный бизнес-центр в столице после атаки россиян 6 июля, которым она владеет вместе с бывшим мужем Мохаммадом Захуром.

Артистка отметила, что это уже пятый раз, когда здание подверглось удару врага. Взрывная волна повредила офисы, окна, мебель и технику. Жуткими кадрами Камалия поделилась в своем Instagram.

"Это уже пятая атака на наш бизнес-центр с 14 мая. Для кого-то это – "сопутствующие потери". Для нас – разрушенный труд, боль и еще один шрам войны", – подписала видео исполнительница.

К слову, ранее Камалия сообщала, что во время атаки в мае оккупанты также нанесли удар по её семейному бизнесу. Тогда сумма ущерба составила около 80 миллионов долларов.

В начале июня здание вновь было серьезно повреждено, но, к счастью, обошлось без жертв.

"В прошлый раз наши чиллеры системы кондиционирования и трансформаторная подстанция уцелели. На этот раз нам повезло меньше. Первая задача сейчас – запустить трансформатор. Но, учитывая серьезность повреждений и загруженность энергоснабжающей компании, это будет нелегко – даже если нам удастся найти все необходимые запчасти", – писала звезда.

Напомним, ранее дочь Елены Кравец сообщила, что дом родителей пострадал после атаки РФ.

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