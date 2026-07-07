Украина неожиданно вошла в ТОП-5 экономик Европы, которые будут развиваться быстрее всего

Восстановление страны должно обеспечить приток инвестиций, объем которых, по оценкам, приближается к 600 млрд долларов.

Украина заняла третье место в рейтинге экономического роста европейских стран с прогнозируемым средним показателем на уровне около 3,8% в год. Об этом сообщает Международный валютный фонд в новом исследовании World Economic Outlook.

По прогнозу МВФ, в 2027–2031 годах еврозона будет расти в среднем на 1,2% ежегодно. Для сравнения: мировая экономика будет расти в среднем на 3,2% в год в течение того же периода. Развивающиеся страны Азии будут демонстрировать среднегодовой рост на уровне 4,6%.

Экономический рост европейских стран будет сдерживаться высоким уровнем государственного долга, старением населения, низкой производительностью труда, длительным сохранением высоких цен на энергоносители и геополитической неопределенностью. При этом пять небольших европейских экономик будут демонстрировать значительно более высокие темпы развития.

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5. Молдова

Согласно прогнозу, экономика Молдовы в 2027–2031 годах будет расти в среднем на 3,5% в год. Наилучший результат ожидается в 2028 году, когда темпы роста достигнут около 3,7%. Восстановление происходит после ряда серьезных потрясений: войны у границ страны, энергетического кризиса и засухи, из-за которых экономический рост в 2024 году практически остановился.

Основой восстановления стала финансовая поддержка ЕС и проведение реформ. В 2022 году Брюссель предоставил Молдове статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, а в 2024 году официально открыл переговоры о членстве. План экономического роста ЕС направляет средства на реализацию государственных инвестиционных проектов.

Значительную часть экономического роста Молдовы обеспечивает повышение реальных зарплат и денежные переводы трудовых мигрантов.

4. Сербия

Сербия немного опережает Молдову: в 2027–2031 годах её экономика, по прогнозам, будет расти в среднем на 3,52% в год. Темпы роста будут постепенно ускоряться и достигнут пика примерно в 2030–2031 годах. В краткосрочной перспективе ключевым событием станет следующий год. Дело в том, что в 2027 году Белград будет принимать всемирную выставку Expo 2027, которая, как ожидается, привлечёт миллионы посетителей.

Подготовка к мероприятию стимулирует масштабный строительный и инфраструктурный бум: страна активно инвестирует в строительство автомагистралей, модернизацию железных дорог и развитие городской инфраструктуры. Это происходит на фоне роста экспорта промышленной продукции и значительных китайских инвестиций в добычу меди. Главным драйвером экономики в данном случае выступают государственные инвестиции.

3. Украина

МВФ прогнозирует, что экономика Украины в 2027–2031 годах будет расти в среднем на уровне около 3,8% в год. Наивысшие темпы ожидаются в 2028 году – около 4,2%.

Прогноз основан на сценарии послевоенного восстановления. Он предполагает, как и базовый сценарий МВФ, что война постепенно завершится, а масштабное восстановление страны начнётся в полную силу. Это должно обеспечить приток инвестиций, которые, по оценке Всемирного банка, уже приближаются к 600 млрд долларов.

Если же отбросить это предположение, перспективы существенно ухудшаются. Согласно пессимистическому сценарию МВФ, который предполагает продолжение боевых действий, экономический рост Украины в 2027 году составит всего 1%.

"Перспективы остаются крайне неопределенными, поскольку война по-прежнему наносит значительный ущерб населению и экономике", – отмечают в МВФ.

2. Косово

Несмотря на относительно небольшой размер экономики, Косово, по прогнозам, останется одной из самых динамичных экономик Европы. Ожидается, что темпы экономического роста стабилизируются на уровне около 4% благодаря высокому внутреннему потреблению, государственным инвестициям, денежным переводам диаспоры и молодой рабочей силе.

Особенностью экономического роста страны являются его источники. Денежные переводы от многочисленной диаспоры, проживающей преимущественно в Германии и Швейцарии, финансируют как потребление, так и инвестиции бизнеса. Дополнительными факторами роста выступают государственные расходы на развитие инфраструктуры и дальнейшее укрепление банковского сектора.

У этой модели есть и свои слабые стороны. Экономический рост в значительной степени основан на внутреннем спросе и зависит от импорта, тогда как стране пока не удалось сформировать конкурентоспособную экспортную базу.

1. Мальта

Мальта возглавляет рейтинг самых быстрорастущих экономик Европы. По оценкам МВФ, в течение следующих пяти лет экономика страны будет расти в среднем почти на 4% ежегодно.

В течение последнего десятилетия экономика острова росла почти на 7% ежегодно благодаря развитию туризма, индустрии онлайн-игр, а также секторов профессиональных и финансовых услуг. Стремительный экономический рост сопровождался активным привлечением иностранных работников. Эта модель развития постепенно исчерпывает свой потенциал. Дефицит рабочей силы усугубляется, поэтому Мальта больше не может полагаться исключительно на быстрое увеличение числа работников.

"Приток иностранных работников, который в прошлом стимулировал экономическую активность, одновременно создал дополнительную нагрузку на инфраструктуру и государственные услуги, продемонстрировав пределы нынешней трудоемкой модели экономического роста", – отметили в МВФ.

Следующий этап экономического развития Мальты будет зависеть не столько от расширения рынка труда, сколько от повышения производительности. По оценке Фонда, для увеличения долгосрочного потенциала экономического роста стране необходимо укреплять государственные финансы, одновременно наращивая инвестиции в инфраструктуру, образование и инновации.

Экономика Украины – последние прогнозы

В обновленном макроэкономическом прогнозе инвестгруппы ICU отмечалось, что украинская экономика оказалась более устойчивой к вызовам, чем ожидалось. В то же время аналитики пересмотрели ряд ключевых макроэкономических прогнозов в сторону ухудшения: теперь они ожидают более медленного роста ВВП, более высокой инфляции и более быстрого ослабления курса гривны.

Аналитики ожидают, что в этом году реальный ВВП Украины вырастет менее чем на 1%. По их оценкам, при отсутствии существенного улучшения ситуации с безопасностью слабые темпы экономического роста сохранятся и в последующие годы.

В Организации экономического сотрудничества и развития прогнозируют, что в 2026–2027 годах экономика Украины будет продолжать расти, однако темпы этого роста останутся умеренными. Главными факторами, сдерживающими развитие, называют последствия войны, нехватку рабочей силы и значительную зависимость страны от внешней финансовой помощи.

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