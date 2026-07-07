Некоторые предметы во дворе привлекают змей: эксперты объяснили, как этого избежать

Многие змеи живут в норах в земле, однако они не роют их самостоятельно.

Присутствие змей в саду полезно для садоводства, ведь многие из этих существ питаются садовыми вредителями, такими как слизни и улитки, а другие охотятся на грызунов. Однако, как пишет The Spruce, если вам неприятна сама мысль о присутствии змей в вашем дворе, то существуют эффективные способы естественным образом удержать их как можно дальше.

Следите за тем, чтобы трава была скошена

Высокая трава служит укрытием для змей, ведь она затрудняет их обнаружение хищными птицами, такими как ястребы и совы.

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"Регулярная стрижка газона, включая декоративные и местные травы прерийного типа, отпугивает змей от поселения в вашем дворе. Кустарниковые травы менее привлекательны для змей, поскольку не дают им возможности ползать так же, как газонная трава", - объяснили в публикации.

Обрезайте деревья и кусты

Заросли деревьев и кустов служат укрытием для змей, поэтому подстригайте их так, чтобы ветки не касались вашего дома или гаража.

Убирайте кучи дров и хвороста

Любой беспорядок в вашем дворе - идеальное укрытие для змей, поэтому храните дрова как можно дальше от дома и убирайте кучи хвороста.

Устраните источники пищи

Кормушки для птиц привлекают змей, ведь во время кормления птицы разбрасывают семена вокруг кормушки. Их подбирают грызуны, что и привлекает змей.

"Храните семена для птиц в металлической банке с плотно прилегающей крышкой. Эта проблема решается, если поставить под кормушку поддон для сбора остатков и регулярно его очищать. Если вы кормите своих домашних питомцев на улице, обязательно сразу убирайте остатки еды", - посоветовали эксперты.

Засыпьте норы

Многие змеи живут в норах в земле, однако они не роют их самостоятельно. Они заселяют заброшенные норы, вырытые мышами, бурундуками, сурками и другими грызунами.

"Если вы обнаружили норы на своем дворе, обычно достаточно засыпать их землей и плотно утрамбовать. Если вы хотите проявить особую тщательность, после засыпки положите на нору кусок металлической сетки или камень. Если вы увидите, что нору вскоре после этого снова выкопали, значит, ее прежний обитатель все еще там живет", - добавили в публикации.

Установите жердочку для птиц

Ястребы и совы охотятся на змей, поэтому вы можете воспользоваться этим для естественного контроля вредителей. Вы можете сделать свой двор привлекательным для этих хищных птиц, установив жердь, на которую они смогут садиться.

Установите ограждение

Если все средства отпугивания оказываются бесполезными, а змеи продолжают вас беспокоить, рассмотрите возможность установки ограждения вокруг вашего участка. Оно должно состоять из жесткой сетки или металлической проволочной сетки с мелкими ячейками.

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