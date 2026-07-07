Третья волна жары накрывает Европу: синоптик рассказал, грозит ли она Украине (карта)

Температура на западе Европы вновь будет подниматься до +40° и выше.

На западе Европы усиливается уже третья волна экстремальной жары, но пока Украине она не угрожает. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Синоптик пояснил, что в Европу поступает раскаленный воздух из субтропических широт Атлантики, поэтому там температура снова повысится до +40°...+42°.

Зато над Восточной Европой формируется совершенно иная синоптическая картина.

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"От Гренландии до Чёрного моря простирается масштабная высотная барическая впадина, связанная с приземной циклонической депрессией. Именно она удерживает над нашим регионом очаг холодного воздуха", – пояснил Постригань.

По его словам, в течение текущей рабочей недели Украина будет находиться под влиянием этой системы. К нам будет поступать свежий воздух из северных широт, который нивелирует шансы на возвращение жары.

"Поэтому на длительный период солнечной и сухой погоды пока рассчитывать не стоит", – заверил синоптик.

Аномальная жара в Европе – подробности

В последнюю декаду июня Европу охватила рекордная волна экстремальной жары. Температура поднималась до +40°...+45°. Жара была настолько невыносимой, что в ряде стран пришлось закрыть школы, начались перебои в работе транспорта, а местами даже запрещали продажу алкоголя.

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