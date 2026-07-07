РФ может уменьшить удары 'Цирконами' и 'Ониксами': военный эксперт объяснил причину

Враг пытается воспользоваться нашими проблемами с противоракетными средствами поражения.

Россия может сократить количество ударов "Цирконами" и "Ониксами", ведь эти ракеты дорогие и выпускаются лишь по несколько единиц в месяц. Об этом в эфире"Киев 24" заявил военный эксперт Иван Тимочко, отвечая на вопрос об угрозе российских обстрелов.

"Что касается "Цирконов" и "Ониксов", я думаю, что Россия со временем либо сократит, либо перестанет наносить ими удары. Поскольку это довольно дорогостоящая ракета", – отметил он.

По мнению Тимочко, те пуски, которые происходят сейчас, – это скорее попытки психологического давления, а также испытания этих ракет: насколько эффективно их можно использовать и заменять.

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Эксперт также отметил, что россияне понимают, что "у нас есть определенные вызовы, проблемы с противоракетными средствами поражения". "На данном этапе они пытаются применять их по максимуму", – сказал Тимочко.

В то же время он отметил, что Россия не выпускает эти ракеты в неограниченном количестве. "Там довольно ограниченный ресурс, несколько единиц в месяц", – добавил эксперт.

Противодействие баллистике противника

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли по Украине массированный дронно-ракетный удар, основной целью которого был Киев.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины, рассказал, что тяжелые последствия в столице были вызваны именно баллистическими ударами, для отражения которых Украине крайне необходимы ракеты-перехватчики. Игнат добавил, что среди 419 средств поражения, примененных Россией, было, в частности, 68 ракет, в том числе 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс".

В то же время администратор Telegram-канала "Николаевский Ваньок" подчеркнул, что это был один из самых ужасных ударов по Украине, поскольку не была сбита ни одна баллистическая ракета противника.

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