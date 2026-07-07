Во Львове объявили предупреждение о непогоде: к чему готовиться (инфографика)

Во Львовской области действует I уровень опасности.

7 июля во Львовской области будет неспокойная погода. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"На территории Львовской области 7 июля местами грозы. Днем кое-где порывы юго-западного ветра 15–20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Во Львове сегодня также ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м/с.

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В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

По Львовской области 7 июля будет облачно с прояснениями. Днем по всей территории пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет 9–14 м/с, днем местами порывы 15–20 м/с. Температура +19°...+24°.

Во Львове будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер будет 9–14 м/с, днем с порывами 15–20 м/с. Температура ожидается в пределах +21°...+23°.

Во вторник, 7 июля, погода в Украине будет дождливой и ветреной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, западный ветер усилится, особенно в северных и западных областях, где его порывы местами будут сильными. Как отметила эксперт, это поможет быстрее очистить воздух от смога.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов страны. Исключением станут восточные области, где существенных осадков не прогнозируется.

Днем столбики термометров покажут +20…+26 градусов. В южных и восточных регионах будет теплее – от +24 до +28 градусов.

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