Западу выгоднее передавать технику, чем финансировать наше производство, - эксперт

Партнерам надо доказать, что либо нет аналога на Западе, либо что западный аналог стоит в разы дороже.

Запад меньше готов финансировать украинские оборонные компании, ведь в таком случае государства-партнеры фактически поддерживают конкурентов собственной оборонной промышленности.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Киев24".

"Прежде чем дать нам хоть одну копейку, непосредственно нашим производителям, то есть не в виде готовых изделий их производителей, а вот когда они идут фактически на то, что спонсируют фактически конкурентов их промышленности, они на самом деле очень нелегко на это идут", - сказал он.

По его словам, государствам-партнерам надо доказать, что или нет аналога на Западе, или что западный аналог стоит в разы дороже.

"Им приходится доказывать не просто, что изделие эффективно, а что еще и или нет его аналогов на западе, или, что западный аналог стоит дороже, и поэтому с точки зрения общей безопасности важнее все же профинансировать производство здесь, потому что будет гораздо больше изделий сделано за те же деньги. Так на самом деле работает схема привлечения западных инвестиций в нашу оборонку", - отметил Дикий.

Западное вооружение для Украины

Как сообщал УНИАН, 17 ноября, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Этот документ предусматривает, среди разного, закупку истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T.

Так, Франция развивает новое поколение систем противовоздушной обороны SAMP/T, и Украина станет первой страной, которая получит эти системы.

В частности, будет поставлено в Украину восемь систем ПВО SAMP/T, которые будут иметь по шесть пусковых установок. Также Украина получит необходимые для защиты ракеты и управляемые бомбы.

