Вслед за "Соловьев LIVE" был заблокирован "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Еще один YouTube-канал путинского пропагандиста Владимира Соловьева больше недоступен: вслед за "Вечер с Владимиром Соловьёвым" был заблокирован "Соловьев LIVE".

"Этот канал заблокирован за нарушение условий использования YouTube", пишет сервис при попытке захода на страницу.

Напомним, Канада вводит санкции против Пескова, Соловьева, Симоньян и еще семи прихлебателей Путина. Имена взяты из списка, составленного оппозиционером Алексеем Навальным, находящимся в заключении.

При этом российские СМИ уточняют, что в список попали: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российские пропагандисты Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и Константин Эрнст, олигарх Олег Дерипаска, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, а также некие Виктор Гаврилов и Дмитрий Иванов.

Вас также могут заинтересовать новости: