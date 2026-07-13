Москву массированно атаковали дроны, в Ставропольском крае пылает нефтебаза (видео)

Над Москвой сбити более 80 БПЛА.

В России этой ночью снова неспокойно, сообщается о прилете по нефтебазе, также Москву несколько часов атаковали беспилотники, сообщается о прилетах.

Так, в ночь на 13 июля жители Ставропольского края сообщили о взрывах и пожаре. Вследствие атаки поражена и горит нефтебаза. По данным Exilenova+, речь идет о нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске. Сообщается, что пылают резервуары.

При этом, согласно анализу Astra, речь идет о другой нефтебазе – в хуторе Вязники. Это подтвердил и губернатор региона.

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"В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстреные службы", - заявил он.

Astra пишет, что чуть более чем в километре от этой нефтебазы находится еще одна, ее уже атаковали дроны ВСУ неделю назад.

Кроме того, приблизительно с 22 часов Москву и Московскую область атаковали дроны. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что были сбиты и подавлены около 80 беспилотников.

Сообщается, что в результате падения дронов и обломков повреждены дома в Солнечногорске и Можайске.

Атаки на Россию - последние новости

В ночь на 12 июля ВСУ поразили Сызранский НПЗ в Самарской области. Речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" и ключевом предприятии южного Поволжья. Также были поражены 14 судов - 10 танкеров и 4 парома.

Reuters пишет, что вследствие атак ВСУ производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. Дефицит бензина сейчас составляет 40–45 тысяч метрических тонн в сутки, или около 35 % от необходимого объема в этот сезон, когда летняя погода повышает спрос на топливо из-за более активного использования автомобилей. В июне суточный дефицит составлял 25%.

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