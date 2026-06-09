Выход россиян с Кинбурнской косы: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Если информация о выходе российских подразделений с Кинбурнской косы подтвердится, то Украина сможет более эффективно защитить Николаевскую и Херсонскую области от обстрелов. А Россия в таком случае потеряет контроль над рекой Днепр.
Об этом в комментарии УНИАН сказал военный эксперт Иван Ступак. "Если это действительно подтвердится, то это будет, в первую очередь, очень медийным и эмоциональным событием, поднимет боевой дух украинцев, потому что хотя бы с небольшого участка, но россияне уходят", – отметил он.
Ступак добавил, что на Кинбурнской косе очень трудно удерживать оборону. По его словам, на косе очень трудно обеспечить военных как россиянам, так и нам, если мы будем планировать там разместиться.
"Речь не идет о том, что они полностью вышли с этой косы, пока что предварительно идет речь о том, что они откатились на несколько километров вглубь своих позиций, чтобы проще обеспечивать себя топливом, медикаментами, боеприпасами", – сказал эксперт.
Ступак считает, что только со временем станет понятно, насколько масштабно они вышли из этой косы:
"Если полностью вышли, тогда таким образом мы немного обезопасим Николаевскую область, Херсонскую – что будет, возможно, меньше хаотичных обстрелов из этих локаций. И минимизируем потери для нашего трафика через реку Днепр. То есть будет проще там проходить".
Также эксперт рассказал, что в результате такого ухода, если он действительно имеет место, Россия потеряет контроль над рекой Днепр и возможность обстрелов.
"Если они действительно покидают эту территорию, то нам будет проще использовать свои надводные беспилотники. В любом случае это наша территория. Меньшее присутствие – уменьшение их возможностей влиять на нашу территорию", – отметил он.
Кроме того, по его словам, Кинбурнская коса может стать первым примером в этом году, когда Россия будет вынуждена покинуть важный плацдарм из-за проблем с логистикой, а не из-за прямого штурма Сил обороны.
"Это действительно будет первым таким моментом. Здесь важно будет потом показать, что это битва за квадратные километры на карте, которые в 2026 году россияне теряют. И таким образом можно в информационном плане бить россиян, сказать: "Видите, вы теряете, поэтому самое время для вас сесть за стол переговоров". И в медиа это будет бить по российским пользователям: вы видите, вы отступаете, в 22-м отступали, потом не отступали, а сейчас теряете. Это означает, что вы становитесь слабее. Этим нужно обязательно пользоваться", – резюмировал Ступак.
Новости о Кинбурнской косе
Как сообщал УНИАН, в новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что оборона оккупантов в зоне северной и западной частей Кинбурнской косы становится "все более невозможной".
Аналитики отметили, что подразделения 337-го воздушно-десантного полка Москвы покидают свои позиции из-за "полностью сорванного" снабжения. В частности, российские военные на косе остались без подвоза снарядов, топлива и провизии. На фоне лавинообразного роста потерь они оказались абсолютно бессильны.
Поэтому определенное количество войск было переброшено на Запорожское направление. Однако подтвердить или опровергнуть эти данные представитель Сил обороны юга Украины не может.