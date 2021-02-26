Главными условиями являются демилитаризация, разоружение незаконных вооруженных формирований и установление контроля над границей.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников назвал перечень условий, при которых проведение выборов в ОРДЛО станет возможным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в кулуарах заседания Совета развития громад и территорий в Киеве.

"Если не провести демилитаризацию и разоружение незаконных вооруженных формирований и не взять под контроль границу, то нет смысла проводить выборы, потому что тогда существует стопроцентная гарантия военного вооруженного конфликта", - заявил Резников.

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"Экспертные выводы свидетельствуют, что проведение выборов после такой ситуации (войны - УНИАН) в странах молодой демократии стоит делать не раньше, чем через два года, в странах с устоявшейся демократией - не ранее, чем через год. Должен пройти процесс "охлаждения", и только тогда можно проводить выборы", - подчеркнул он.

По словам Резникова, местные выборы на деоккупированных территориях должны проходить по украинскому законодательству и по международным стандартам.

"Если Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которое проводит мониторинг любых выборов, хочет приехать и промониторить выборы - они сначала направляют так называемую оценочную миссию, в том числе офицеров безопасности, и они дают заключение, безопасно ли там находиться наблюдателям этой миссии . Они берут письменную гарантию от правительства, что оно гарантирует им безопасность. Украинское правительство никогда в жизни не даст гарантий безопасности, если мы не будем контролировать эти территории и не будем уверены, что там есть общественный порядок. Вот предпосылки. При наступлении всех этих условий - а они точно придут - мы готовы будем там как Украина проводить выборы", - добавил вице-премьер.

При этом Резников отметил, что в ближайшие месяцы перспективы проведения выборов в ОРДЛО он не видит.

"Я пока не вижу движения вооруженных сил РФ в направлении российско-украинской границы", - добавил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2020 года украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение количества миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. человек); только в случае выполнения первых четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

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Автор: Константин Гончаров