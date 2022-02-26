Как это сделать - читайте дальше.

Пресс-служба Вооруженных сил Украины сообщила, что почти каждый украинец может помочь нашим военным. Если вы видите или знаете, что по вашим дорогам будет передвигаться вражеская техника - блокируйте врага всеми доступными методами!

"Валите деревья, делайте баррикады, жгите шины! Используйте все, что есть под рукой! Оккупант должен понимать, что его здесь не ждут и будут сопротивляться на каждой улице, каждой дороге! Пусть они боятся даже смотреть в сторону наших городов! Вместе к победе! Оккупант будет уничтожен", - говорится в заявлении.

Также можно сделать коктейль Молотова и швырять им в танки оккупантов. Как его сделать рассказали в "УДАРе".

Напомним, ранее в сети появилось видео, как киевляне забрасывали вражеские танки коктейлями Молотова.

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