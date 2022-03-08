По словам президента Украины, российские оккупанты уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что вместо договоренности с агрессором о гуманитарных коридорах сработали русские танки.

Об этом говорится в его видеообращении.

"Была договоренность о гуманитарных коридорах. Сработала ли она? Вместо нее сработали русские танки. Русские "Грады", русские мины. Они даже заминировали дорогу, которую согласовали для подвоза продуктов и лекарств для людей, для детей в Мариуполь", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, российские оккупанты уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей.

"Но при этом они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию. На несколько десятков человек. Не так в Россию, как к пропагандистам. Прямо к ним на телекамеры. Мол, вот кто спасает... Просто цинизм, просто пропаганда. Ничего больше. Никакого гуманитарного смысла", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что Российская Федерация отказывается от гарантий создания "зеленых коридоров", чтобы заставить жителей оккупированных частей населенных пунктов соглашаться на получение "гуманитарной помощи" от военных страны-агрессора.

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