Непогода накроет 4 области Украины: объявлена желтая опасность (список)

Укргидрометцентр предупреждает о грозах 29 июля.

На среду, 29 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды, которая охватит несколько областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 июля в восточных и Сумской областях ожидаются грозы", – говорится в прогнозе.

I уровень опасности объявлен в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Сегодня давление в Украине будет расти, и область высокого давления обеспечит погоду без осадков, только на востоке и северо-востоке страны погоду по-прежнему будет определять холодный атмосферный фронт, поэтому там ожидаются дожди различной интенсивности.

"На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, что обусловит и соответствующую температуру", – говорят синоптики.

По их данным, днем сегодня по всей Украине ожидается от +21° до +26°. Ожидается переменная облачность, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

На востоке и северо-востоке страны – умеренные дожди и грозы. На остальной территории осадков не ожидается.

В Киевской области сегодня также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области +21°…+26°, в Киеве +22°…+24°.

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