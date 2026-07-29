На кухнях снова отказываются от дверц на шкафчиках: что входит в моду

Все больше людей ищут в интерьерах тепла и домашней атмосферы.

Занавески вместо фасадов на кухонных шкафчиках вновь набирают популярность. Тенденция, вернувшаяся из прошлого, придает интерьеру тепла, уюта и домашней атмосферы, пишет dobrzemieszkaj.pl.

Еще несколько лет назад были популярны кухни, которые выглядели так, будто сошли со страниц дизайнерских каталогов. Однако со временем стало ясно, что идеальный внешний вид не всегда означает комфорт и уют.

Сегодня всё больше людей отдают предпочтение интерьерам, которые создают ощущение домашнего тепла и непринуждённой атмосферы.

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Именно поэтому набирают популярность тканевые занавески, которые устанавливают вместо фасадов шкафчиков.

Чаще всего их можно увидеть под кухонной мойкой или под умывальником в ванной комнате. Такие занавески даже называют "юбочками" из-за характерных складок и узоров, которые нередко напоминают клетку или другие классические ткани.

Почему занавески вместо фасадов стали популярными

Такое решение имеет несколько практических преимуществ. Прежде всего, оно позволяет быстро освежить облик помещения без дорогостоящего ремонта. Иногда достаточно просто заменить ткань, чтобы кухня приобрела совершенно иной вид.

Кроме того, занавески стоят значительно дешевле традиционных мебельных фасадов, а для их установки не требуются специальные инструменты. Во многих случаях достаточно обычной раздвижной штанги. Это также удобный вариант для небольших помещений, где открытые дверцы шкафчиков могут мешать свободно передвигаться.

Что стоит учесть перед установкой

Несмотря на преимущества, у этого тренда есть и определенные недостатки. Прежде всего важно правильно подобрать ткань. Лучше всего для таких занавесок подходят лен и качественный хлопок, которые сохраняют привлекательный вид даже после многократных стирок.

Для ванной комнаты рекомендуется выбирать ткани, которые быстро высыхают или имеют защиту от влаги. Также следует помнить, что материал значительно легче впитывает запахи, жир и пыль, чем обычные фасады. Поэтому такие занавески требуют регулярного ухода и стирки.

Еще больше интересного об обустройстве кухни

Ранее дизайнер дала советы, как придать кухонным шкафам индивидуальность и изысканность. По её словам, кухонные шкафы – это не только место для хранения посуды и продуктов, но и важная часть интерьера, которая влияет на общий вид помещения. В то же время их не обязательно полностью заменять или делать масштабный ремонт, чтобы освежить кухню.

Также были названы 8 вещей, из-за которых ваша кухня может выглядеть хуже. По словам эксперта, стремление следовать трендам может испортить внешний вид и функциональность кухни. Она подчеркивает, что кухня должна быть прежде всего удобной для повседневной жизни.

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