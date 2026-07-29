В Рязани после атаки дронов сгорел склад Wildberries, поражен крупнейший НПЗ (видео)

В Fire Point заявили, что Рязанский НПЗ и логистический хаб Wildberries поразили украинские БПЛА FP-1.

Российскую Рязань массированно атаковали дроны, жители сообщали о множестве взрывов и работе ПВО. В результате атаки возник мощный пожар на складе Wildberries, он фактически уничтожен. Также поражен один из крупнейших в России НПЗ.

Как пишет Astra, в сети жители Рязани писали, что сирены включали несколько раз за ночь, было очень много взрывов. Позже стало известно, что под атакой оказался склад Wildberries на территории индустриального парка "Рязанский" в районе села Тюшево. В сети публикуют кадры с густым дымом, видно, что огонь охватил огромную площадь. Также на более новых видео видно, что на складе обвалилась крыша.

Тг-каналы пишут, что склад WB в Рязани совсем новый, открылся в 2023 году и достраивался 2024.

Видео дня

Вскоре после атаки компания Wildberries заявила об ограничении доступа к своему складу в Рязани.

"Доступ в сортировочный комплекс "Рязань: Тюшевская" временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Сообщим дополнительно, когда работа будет восстановлена" – сообщили на официальном портале Wildberries.

Позже в компании объявили об эвакуации объекта "по соображениям безопасности".

Также губернатор области заявил, что вследствие атаки 6 человек пострадали в Рязани "на промышленных территориях".

"В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы. На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет", - написал он.

Кроме того, также атакован Рязанский НПЗ, над территорией предприятия поднимается дым. Завод входит в структуру ПАО "Роснефть" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Ранее НПЗ неоднократно попадал под украинские атаки.

В Fire Point уже прокомментировали

В компании заявили, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод и логистический хаб Wildberries поразили украинские БПЛА FP-1.

Fire Point отмечает, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Он способен перерабатывать более 17 млн ​​тонн нефти в год, производя бензин, дизельное и авиационное топливо. НПЗ входит в число ключевых поставщиков горючего для центральных регионов России.

В свою очередь логистический хаб Wildberries в Рязани является одним из крупных центров обработки, сортировки и распределения товаров маркетплейса.

Также о ракетной атаке на город заявляли власти Таганрога. Сообщается, что вследствие падения обломков ракеты поврежден жилой многоквартирный дом.

Украина уничтожает склады WB в России

По мнению FT, Wildberries превратилась в ещё одно уязвимое звено в военной экономике российского президента. Отмечается, что атаки на сектор электронной коммерции России грозят перевернуть одну из крупнейших компаний страны, которая в прошлом году отчиталась об обороте в 6,1 трлн рублей. Как отмечает издание, Wildberries – платформа масс-маркета, ориентированная на ключевой электорат Путина: россиян с невысокими доходами, проживающих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Также мы писали, что после серии ударов по логистическим центрам из мобильного приложения российского маркетплейса Wildberries исчез раздел "Все для СВО". При этом все позиции, которые ранее были собраны в отдельной категории, перенесли в обычные разделы приложения.

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