Зеленский объяснил, почему важно запускать дроны на Москву и Санкт-Петербург

Российское общество должно понять, насколько ужасна война.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему важно, чтобы дроны продолжали летать над крупнейшими российскими городами - Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом глава государства сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Как отметил президент, цель дальних ударов, когда дроны гудят над жилыми домами в регионе Москвы и над Санкт-Петербургом, заключается в том, чтобы заставить жителей этих городов "почувствовать", что такое война.

"Победа в этой войне - это когда российское общество признает, что война ужасна, что война - это трагедия не для кого-то где-то, а для них самих. И я думаю, что это тот самый момент", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Встреча с российским олигархом

Также президент Украины сообщил, что сказал российскому олигарху Роману Абрамовичу, который тайно посещал Киев в мае, что никогда не откажется от Донбасса, как того хочет Москва.

Рассказывая об этой встрече, Зеленский отметил:

"Я думаю, что вокруг Путина разные люди. Половина из них хочет продолжать эту войну. Половина стремится остановить. И я думаю, что люди из бизнеса понимают, что экономика в ужасной ситуации в России. Она очень близка к краху".

Атаки по территории РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июня Силы обороны нанесли удары по ряду российских объектов в Санкт-Петербурге. В частности, Зеленский подтвердил поражение Петербургского нефтяного терминала.

Также украинские защитники 6 июня нанесли вторую серию ударов по Санкт-Петербургу. Тогда сообщалось об ударе по базе Балтийского флота.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что эти атаки в очередной раз продемонстрировали неспособность РФ надежно защитить свои крупные города от украинских ударов и подорвали российский нарратив о стабильности.

Кроме того, в ночь на 17 мая дроны массированно атаковали Московскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: