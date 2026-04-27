'Ничего живого скоро не будет': военный рассказал, как расширилась 'килл-зона' на фронте

Из-за приближения передовой за десятки километров бойцы вынуждены передвигаться пешком.

Фронт постоянно меняется, в частности из-за современных методов ведения войны. Минирование и применение большого количества дронов, а также роботизированных комплексов привело к расширению "килл-зоны". Об этом заявил заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире "День.Live".

"Килл-зона будет увеличиваться, там ничего живого уже скоро не будет вообще", - сказал он.

По словам военного, "килл-зона" на линии фронта уже составляет около 10-20 километров. Он подчеркнул, что на этой территории передвигаться фактически невозможно из-за мин и большого количества дронов.

Маляревич отметил, что из-за приближения передовой за десятки километров бойцы вынуждены передвигаться пешком, преодолевая значительные расстояния под угрозой вражеских обстрелов. Военный добавил, что расширение "килл-зоны" происходит в обе стороны.

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне хотят захватить Славянско-Краматорскую агломерацию до конца лета. По его словам, оккупантам это не удастся.

Попович рассказал, что напряженная ситуация у Сил обороны Украины сейчас на Покровском направлении возле Константиновки. По его словам, с другой стороны расположен Лиман, и если его захватит враг, то с севера будет угроза непосредственно Славянску.

