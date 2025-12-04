Сейчас "килл-зона" на Покровском и Новопавловском направлениях составляет более 10 километров.

Зона поражения или так называемая "килл-зона" на Покровском и Новопавловском направлении может составлять от 5 до 15 километров. Она расширяется в сторону российских захватчиков.

Об этом сказал в интервью изданию LIGA.net командир РУБАК 150 отдельного разведывательно-ударного батальона под псевдонимом "Мольфар". По его словам, дистанция, с которой работают пилоты Сил обороны, остается неизменной.

"То есть мы заезжаем на те же расстояния, с которых работали и раньше. Но, конечно, улучшаем некоторые технологии, меняем подходы, чтобы самим работать глубже с того же расстояния", – рассказал он.

Военный добавил, что существенного смещения "килл-зоны" в сторону украинских подразделений не наблюдается. Он отметил, что качество и количество дронов растет, в то же время перемещение сил и средств противника затруднено.

"Мольфар" также рассказал, что сейчас "килл-зона" на Покровском и Новопавловском направлениях составляет более 10 километров. В то же время непосредственную зону поражения, где происходят активные боевые действия, он оценивает в примерно 5-7 километров. По словам командира, это значение смещается в зависимости от населенных пунктов и окружающей среды:

"Но в целом, на глубину в 15 км мы уже можем работать".

В Яровой Донецкой области бойцы Сил специальных операций уничтожили группу российских захватчиков. Среди оккупантов был африканец с позывным "Малик".

Тем временем в России заявили о якобы захвате села Доброполье в Запорожской области, которое находится недалеко от Гуляйполя. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что на самом деле российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. Но эта ДРГ уничтожена.

