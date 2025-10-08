Потери россиян начали расти из-за нового приказа их командования.

Российские войска получили приказ штурмовать украинские позиции любой ценой. Об этом сообщил в Телеграм президент Владимир Зеленский по итогам доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Отдельно отмечу воинов ЦСО "А" СБУ, которые осуществляют активные действия на Покровском направлении. Констатируем, что российские войска получили приказ штурмовать наши позиции любой ценой. Соответственно, значительно вырос уровень российских потерь", - отметил глава государства.

Так, по его словам, только воины СБУ на Покровском направлении уничтожают сейчас более 100 оккупантов в день, и это без учета результатов действий воинов других составляющих наших Сил обороны и безопасности.

В целом, как добавил президент, за прошлый месяц воины ЦСО "А" СБУ ликвидировали 3028 оккупантов - по каждому из них имеем соответствующую верификацию.

Также он рассказал, что Малюк доложил о результатах наших дальнобойных ударов, которые осуществляются силами СБУ.

"Важно, что большую эффективность демонстрируют украинские дальнобойные ракеты-дроны. Существенные результаты имеем и в уничтожении российских комплексов ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что СБУ продолжает работу по уничтожению российских агентурных сетей.

"Согласовал и наши операции, которые имеют целью уменьшение российского военного потенциала", - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, на Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций (ССО) своими действиями не дала продвинуться противнику. С помощью ударных FPV-дронов враг был загнан в здания.

После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате трое российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить.

