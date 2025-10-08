В результате трое российских военнослужащих были уничтожены.

На Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций (ССО) своими действиями не дали продвинуться противнику.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Отмечается, что с помощью ударных FPV-дронов враг был загнан в здания.

"После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате три российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены были отступить", - говорится в сообщении.

Другие успешные операции ССО

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили дорогостоящий объект российской ПВО в оккупированном Крыму - радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность.

Также 18 сентября подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области. В результате удара были поражены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами, а также место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

810-я бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

