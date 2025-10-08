Быстрая адаптация тактик, беспилотников и вооружений усложняет ситуацию для Украины.

Москва обрела способность делать выводы из собственных ошибок на украинском фронте и быстро адаптироваться. За несколько лет российские вооруженные силы превратились из организации, ошибающейся на поле боя, в "обучающуюся организацию", пишет Foreign Affairs.

В начале войны многие западные наблюдатели ошибочно полагали, что Россия быстро одолеет сопротивление - вместо этого ее войска потерпели поражения и были отброшены. Затем некоторые эксперты прогнозировали крах российской армии после контрнаступлений Украины, но эти ожидания тоже оказались преждевременными. Москва смогла возобновить продвижение.

Ключевое изменение заключается в том, что с 2022 года российское командование начало систематически изучать операционный опыт, институционализировать уроки и распространять их по всей оборонной экосистеме - от заводов и исследовательских центров до университетов и подразделений на передовой.

В результате Россия внедрила новые тактики и улучшила вооружение: повысила эффективность применения беспилотников для разведки и поражения, создала усовершенствованные ракеты и более прочные бронированные системы, предоставила большую инициативу младшим командирам и закрепила эти практики в учебных программах и боевых пособиях. То, что раньше считалось слабостью врага, превратилось в одно из его преимуществ.

Издание пишет, что из-за этих изменений Украина, вероятно, столкнется с "и еще большими разрушениями в ближайшие месяцы":

"Украине придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских беспилотников, что приведет к большему ущербу городам, гражданскому населению и критически важной инфраструктуре. Большее количество ракет пройдет сквозь оборону Украины. Десять миль, ведущих к линии фронта, которые уже и так очень опасны, станут еще более опасными и трудными для преодоления. Эти изменения могут не привести ни к каким драматическим прорывам для России благодаря обороне Украины и масштабным атакам беспилотников и артиллерии. Но они означают, что Москва может продолжать обменивать жизни своих солдат на медленные достижения на Донбассе, надеясь, что НАТО устанет от конфликта".

В то же время журнал отмечает, что в адаптациях России остаются существенные пределы: международные санкции, проблемы с доступом к критическим ресурсам, трудности с производством современного оборудования, кадровые слабости и дисциплина. Для успешной и долгосрочной перестройки российским войскам понадобятся стабильное финансирование, доступ к материалам и опытные ветераны.

Москва уже делится приобретенными уроками с такими партнерами, как Китай, Иран и Северная Корея. Именно поэтому США и европейские столицы должны не отворачиваться от войны в Украине, а активно изучать российский опыт и адаптировать собственные подходы. Иначе Запад рискует отстать в ключевых сферах, в частности в боевом применении беспилотников.

Война в Украине - перспективы завершения

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин назвал правильными решения, принятые в 2022 году относительно полномасштабного вторжения в Украину. Глава Кремля заявил, что сейчас стратегическая инициатива полностью остается за российскими оккупантами на поле боя.

Зато мирные переговоры пока на паузе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным во вторник, 7 октября, призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы война в Украине была завершена.

