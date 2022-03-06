Сегодня россияне снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться гумконвой в Мариуполь и эвакуационная колонна оттуда.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, говоря о срыве открытия гуманитарного коридора, заявила, что действия россиян разочаровывают.

Об этом Верещук сказала в видеообращении к гражданам.

"Мы пытаемся открыть гуманитарные коридоры. Сегодня это должен был быть снова Мариуполь. Действия россиян разочаровывают - они снова сорвали открытие гуманитарного коридора", - отметила она.

По словам Верещук, ночью стороны договорились об открытии гумкоридора в Мариуполе, сбор людей должен был происходить с 9:00 до 11:00.

"К сожалению, примерно в 9:20 начался обстрел градами, гуманитарный коридор так и не заработал", - подчеркнула она.

Министр рассказала, что был организован гуманитарный конвой, который должен был приехать из Запорожья в Мариуполь, - восемь грузовиков с продуктами и медикаментами, 30 автобусов, которые должны были помочь вывезти женщин, детей, стариков на обратном пути.

"Всего этого не произошло. Русские снова цинично обстреливали путь, по которому должен был двигаться наш гумконвой. К сожалению, я должна констатировать, что сегодня мы снова не смогли открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны россиян", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, городской совет Мариуполя сообщил, что в городе с 12:00 начнется эвакуация мирного населения. "По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - отмечалось в сообщении.

Людей должны были доставить из Мариуполя в Запорожье. Впрочем, эвакуационная колонна с мариупольцами так и не смогла сегодня уехать за пределы города.

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