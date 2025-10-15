Возле Владимировки Силы обороны Украины пытались максимально давить на противника.

Российские оккупанты предприняли новую попытку прорыва на Покровском направлении. Враг накопил большое количество бронетехники и задействует так называемых "мотоциклетных штурмовиков", а также провел несколько волн пехотных атак. В NV выяснили, чего удалось добиться россиянам на этом направлении.

Отмечается, что Силы обороны Украины, включая 1-й корпус НГУ "Азов" и штурмовые полки смогли нанести сразу несколько ответных ударов после Добропольского прорыва россиян. По данным издания, защитники начали создавать локальные окружения и лишать врага путей пополнения и обеспечения.

Один из участков, где Силы обороны пытались максимально давить на противника, находится возле Владимировки в Волновахском районе, поделились в издании. Там украинским войскам удалось отрезать группировку оккупантов от остальных подразделений.

Видео дня

Также в издании выяснили, что 9 октября россияне осуществили одну из крупнейших за последний период штурмовых операций в направлении Владимировки. Там оккупанты долгое время избегали использования бронетехники, но в тот день было задействовано около десятка боевых бронированных машин, включая танки.

"Вражеский штурм начался примерно в 10 утра. Ехала многочисленная колонна, только на участке нашей ответственности - более пяти единиц бронетехники. Также для штурма привлекалась и мототехника, враг пытался стремительно прорваться через наши порядки. Эти попытки осуществлялись в несколько волн", - сказал журналистам офицер отдела коммуникаций 33-й ОМБр Сухопутных сил Украины Назар Войтенков.

По его словам, только недавно его бригаде удалось усилить позиции вблизи Доброполья и Покровска. 9 октября отличились артиллеристы и пилоты БПЛА.

Войтенков считает, что враг хочет остаться незамеченным, стремительно проникнуть через оборону на мотоциклах и дезорганизовать украинские части, но ему это не удалось. Он рассказал журналистам, что колонну заметили раньше, а значительная часть вражеской техники и пехоты не смогла преодолеть защитные сооружения.

"После того, как врагу не удалось быстро достичь успеха, в их рядах начался хаос. Часть их техники начала разворачиваться, блуждать, двигаться вразброс. Наверное, нам удалось посеять среди них панику, когда они поняли, что предыдущий план атаки не сработал", - подчеркнул военный.

Войтенков добавил, что позже россияне пытались продолжать штурмы, но уже менее масштабно и в основном пехотными группами. По его словам, вражеские группы солдат удавалось нейтрализовывать дронами на подступах к украинским позициям. Отмечается, что сейчас Владимировка находится под контролем Сил обороны.

Почему врагу удалось достичь успехов на некоторых направлениях

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО в Брюсселе в комментарии для LIGA.net заявил, что некоторые успехи российских оккупантов в восточной части Запорожской области, в Днепропетровской области, на юге Донецкой области и на Купянском направлении связаны, в частности, с недостатком укреплений у украинских войск. По его словам, Покровск, вероятно, остается приоритетным направлением для врага.

Также чиновник поделился, что украинские военные строят новые оборонительные линии и переходят к стратегии активной обороны. Он добавил, что уровень потерь среди оккупантов снизился.

Вас также могут заинтересовать новости: