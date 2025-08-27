Трегубов рассказал о мерах, которые принимаются для уменьшения вероятности дальнейших атак в Новогеоргиевке.

Российские оккупанты пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области и сейчас там продолжаются бои. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов.

"Там еще идут бои, но, если коротко, вчера россияне зашли двумя небольшими группами: одна - восемь, вторая - 15 человек, и пытались закрепиться, вести бои. Оттуда их пытались выбросить, и, вроде бы, закрепиться им не удалось, хотя они не прекращают попыток", - сказал он "Укринформу".

По его словам, плохо, что россияне вообще дошли и пытались закрепиться уже непосредственно не на окраине, а на территории самих населенных пунктов".

"Уничтожение россиян и попытки насытить линию большим количеством личного состава и БПЛА. Наша главная проблема на самом деле заключается в том, что у россиян количество личного состава достаточно большое, они накопили, и на эту "летнюю кампанию" просто посылают их малыми группами. Надо понимать, что у одной мобильной группы у них сейчас стабилизировалось количество на пяти лицах, но может быть так, что, например, на одном полигоне готовят 170 таких малых групп. Их по пять, но их 170", - рассказал он.

Спикер отметил, что россияне могут идти на украинские позиции, пытаясь обнаружить пробелы между опорниками, а также наносить удары из артиллерии и БПЛА. Трегубов добавил:

"В этой ситуации россияне пытаются этими группами даже не взять эти опорники, а пройти мимо них, уже за ними объединяться. Такая ситуация была как раз на Покровском направлении, такую же ситуацию они пытаются создавать сейчас на Новопавловском, пользуясь тем, что у них большое количество личного состава".

Вчера сообщалось, что впервые россиянам удалось оккупировать населенные пункты на Днепропетровщине - они зашли в Запорожское и Новогеоргиевку, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Впоследствии представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев рассказал, что сегодня российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Днепропетровской области. Он отметил, что на границе Донецкой и Днепропетровской областей продолжаются бои.

