Информация об оккупации россиянами Запорожского и Новогеоргиевки не соответствует действительности, говорят в Генштабе.

Генеральный штаб ВСУ отрицает информацию об оккупации россиянами Запорожского и Новогеоргиевки на Днепропетровщине.

Об этом говорится в комментарии Генштаба относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей, обнародованном в Telegram-канале. Отмечается, что Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.

"Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности.

Война в Украине: ситуация на фронте

Проект DeepState сегодня днем обновил карту боевых действий в Украине, согласно которой россиянам удалось оккупировать населенные пункты уже Днепропетровской области – Запорожское и Новогеоргиевку, что рядом с границей Запорожской и Донецкой областей соответственно.

В комментарии "Суспільному" представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подтвердил эту информацию. "Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции", – сказал он.

По информации военных, россияне изо всех сил пытаются продвигаться вперед на востоке Украины, в частности в направлении Днепропетровской области. Первые сообщения, что оккупанты пересекли админграницу Днепропетровщины, появились в июне. Но закрепиться они тогда не смогли.

