Украина поразила нефтяной терминал в Новороссийске и ряд других важных объектов РФ

Пораженный терминал является одним из самых больших у россиян на Черном море. Также был поражен даже танкер теневого флота.

В ночь на 23 мая украинские защитники атаковали ряд важных объектов России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Среди целей был поражен нефтяной терминал "Шесхарис", расположенный в Новороссийске. По данным Генштаба, было подтверждено попадание и пожар на территории терминала.

"Шесхарис" – один из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть". Пропускная способность составляет до 75 млн тонн нефти в год, а объем резервуарного парка – около 1,28 млн кубометров. Объект обеспечивает перевалку нефти и нефтепродуктов для экспорта и задействован в обеспечении потребностей армии РФ", – сообщили в Генштабе.

Также, по его данным, Силы обороны нанесли удар по перевалочной нефтебазе "Грушова" в этом же регионе. В результате удара зафиксирован пожар на территории объекта.

"Нефтебаза "Грушова" является ключевой составляющей комплекса "Шесхарис" и одним из крупнейших резервуарных комплексов на юге России. Общая вместимость резервуаров достигает около 1,2–1,4 млн кубометров. Объект используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе для обеспечения военной логистики государства-агрессора", – добавили в Генштабе.

Кроме того, сообщается об успешном поражении района базирования кораблей теневого флота РФ в Черном море. На данный момент подтверждено поражение танкера CHRYSALIS.

Также сообщается, что украинские защитники поразили узлы связи врага на временно оккупированной территории Луганской и Запорожской областей. Также в Запорожье был поражен склад материально-технических средств оккупантов. А на подконтрольной врагу части Донецкой области Силы обороны поразили склад боеприпасов оккупантов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники поразили нефтеперерабатывающий завод в российском Ярославле. Он отметил, что речь идет об объекте, расположенном в 700 км от Украины. Тогда он также подчеркнул, что Украина готовит другие проявления дальнобойных санкций в ответ на вражеские удары.

Между тем журналисты Reuters ранее сообщали, что после удара украинских БПЛА на территории РФ частично остановился один из крупнейших НПЗ страны. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе NORSI в Нижегородской области.

