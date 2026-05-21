Силы обороны поразили штаб ФСБ РФ, уничтожены около сотни оккупантов, – Зеленский (видео)

Президент подчеркнул, что украинские санкции будут действовать и впредь.

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по штабу российской ФСБ и уничтожили ЗРК "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, показав видео поражений.

"Благодаря только этой одной операции российские потери – около сотни оккупантов уничтожены и ранены", – подчеркнул президент.

Он добавил, что россияне должны почувствовать, что эту свою войну они должны завершить. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат действовать.

Видео дня

Согласно информации на видео, поражен штаб спецназовцев ФСБ РФ в н.п. Геническая Горка Херсонской области.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди сообщил об успешном ударе украинских защитников по центру подготовки вражеских дронщиков на временно оккупированной территории Донецкой области. По его словам, в результате атаки было ликвидировано 65 российских курсантов. Также он сообщил о детонации боеприпасов в подвальных помещениях.

Также ранее стало известно об атаке беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод в городе Сизрань Самарской области РФ. Местные жители сообщали, что после удара над объектом поднялся черный дым. Местные власти сообщили, что в результате атаки БПЛА на Сизрань погибли два человека и есть раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: