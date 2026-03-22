Операторы дронов сорвали масштабное наступление РФ, уничтожив две бригады, - Тимочко

Украинские операторы дронов сорвали масштабное наступление российских оккупантов. Об этом рассказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "КИЕВ24".

По его словам, украинские операторы дронов уничтожили две вражеские бригады за три дня. Он подчеркнул, что это катастрофические показатели даже по российским меркам.

Тимочко отметил, что, несмотря на сложности с рекрутингом, украинская армия смогла подготовить специалистов высокого уровня, которые эффективно уничтожают врага.

Кроме того, эксперт поделился, что за короткий период Силы обороны Украины освободили более 400 кв. км территорий, продвигаясь на Александровском и Гуляйпольском направлениях. По его словам, тактические успехи ВСУ уже перерезали ключевые логистические пути врага.

Ранее в Радио Свобода писали, что по оценкам авторитетных организаций, Россия уже потеряла в войне с Украиной более 1,2 млн солдат. Тем не менее, многие эксперты считают, что такие потери сами по себе не означают, что российское руководство готово прекратить войну.

В Центре стратегических и международных исследований (CSIS) пришли к выводу, что за четыре года большой войны против Украины Россия потеряла погибшими больше, чем любая страна в любом конфликте со времен Второй мировой: до 325 тысяч солдат.

