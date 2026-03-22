'ПВО для бедных': Украина учит мир бороться с дронами, – AP

Импровизированные решения украинских военных уже вызывают интерес во всем мире и меняют правила современной войны.

Линия фронта в Украине превратилась в уникальную лабораторию военных инноваций, где прямо под обстрелами создают новые технологии борьбы с беспилотниками. Именно здесь украинские военные научились эффективно сбивать иранские дроны типа "Shahed", которые массово применяет Россия, пишет Associated Press.

Еще осенью 2022 года Украина имела ограниченные возможности для противодействия таким целям. Сегодня же мобильные группы по всей стране перехватывают дроны прямо в воздухе, используя собственные разработки.

Ключевую роль играют небольшие подразделения, в частности 127-я бригада, где военные самостоятельно тестируют и совершенствуют дроны-перехватчики. По словам одного из пилотов, решение было вынужденным:

"Мы начали это делать, потому что у нас не было ничего другого".

"Революция дронов"

Стоимость таких систем поражает своей эффективностью: беспилотник-перехватчик может стоить около 2200 долларов, тогда как ракета комплекса Patriot – примерно 2 миллиона долларов. При этом дрон можно повторно использовать, если он не достиг цели.

Толчком к "революции дронов" стали первые столкновения с российскими беспилотниками. Украинские военные быстро поняли, что традиционные средства ПВО не всегда эффективны против маневренных целей.

"Я тогда понял – это война дронов", – вспоминает один из командиров.

Впоследствии украинские подразделения начали создавать специализированные перехватчики, способные развивать скорость свыше 200 км/ч и догонять "Shahed". Часть таких систем разрабатывают в сотрудничестве с местными оборонными компаниями, в частности в Харькове, который сам регулярно подвергается атакам.

Важную роль в развитии технологий играют и волонтеры. Фонд "Вернись живым" запустил проект "Дронопад", который помогает масштабировать успешные решения и налаживает сотрудничество между военными и производителями.

По словам руководителя проекта Тараса Тимочко, главная ценность – не только в технологии, но и в опыте ее применения:

"Это постоянная игра действия и противодействия. Именно она движет эволюцию войны дронов".

Технологии в центре внимания

Украинский опыт уже вызывает интерес за рубежом. Как отмечал Владимир Зеленский, страны Ближнего Востока обращаются к Украине за помощью в противодействии тем самым иранским дронам.

Эксперты подчеркивают: то, что еще недавно называли "ПВО для бедных", сегодня часто оказывается эффективнее дорогих западных систем.

"Люди очень скептически относились к этой технологии", – сказал Тимочко о первых днях появления беспилотников-перехватчиков. "Некоторые думали, что она не сработает, что в течение месяца россияне изобретут контрмеры, и беспилотники станут ненужными".

Спустя почти два года результаты свидетельствуют об обратном. Он добавляет:

"Многие называли это противовоздушной обороной для бедных. Но оказывается, что противовоздушная оборона для бедных иногда может быть эффективнее, чем противовоздушная оборона для богатых".

Таким образом, Украина не только защищается, но и формирует новую модель современной войны – более дешевую, гибкую и значительно более быструю в инновациях.

Противодействие иранским дронам

Как сообщал УНИАН, США и их союзники пытаются научиться сбивать дешевые БПЛА по примеру ВСУ. Например, в Катаре используется более 30 систем Patriot, но лишь восемь зенитных орудий оказались эффективными для поражения беспилотников на малом расстоянии.

В то же время украинские военные и эксперты по беспилотникам с удивлением наблюдают за тем, как страны Ближнего Востока и их западные союзники сталкиваются с трудностями в противодействии иранским ударным дронам – тем самым БПЛА, которые Россия уже несколько лет ежедневно использует против Украины.

