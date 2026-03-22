Россия понесла больше человеческих потерь, чем любая другая страна в любом конфликте со времен Второй мировой войны.

По оценкам авторитетных организаций, Россия уже потеряла в войне с Украиной более 1,2 млн солдат. Однако, как говорится в материале Радио Свобода, такое количество потерь само по себе не означает, что российское руководство готово прекратить войну.

Точное количество российских потерь пока неизвестно, однако из-за их значительного количества генсек НАТО Марк Рютте назвал их "безумными". Издание расспросило экспертов о том, могут ли потери живой силы заставить хозяев Кремля отступить.

Параллельные подсчеты ведутся различными источниками, которые все сходятся в цифрах – 1,2–1,3 миллиона уничтоженных, раненых и пропавших без вести оккупантов с февраля 2022 года:

Генеральный штаб ВСУ: 1 261 420 (по состоянию на 24 февраля 2026 года);

НАТО: около 1,3 миллиона (заявление высокопоставленного чиновника НАТО 11 февраля);

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS): почти 1,2 миллиона (исследование было опубликовано 27 января 2026 года).

Руководитель департамента обороны и безопасности CSIS Сет Джонс, как автор масштабного исследования о российских потерях, объяснил изданию, почему цифра в 1,2 миллиона – реалистична. Он рассказал, что Центр консультировался с государственными и разведывательными службами разных стран, в том числе Польши, стран Балтии, Финляндии, Великобритании и США. Кроме того, подтверждал оценки из других источников данных. При этом отметил, что российские власти приложили "максимум усилий, чтобы скрыть реальные масштабы потерь":

"Если взять 1,3 миллиона общих потерь по данным НАТО – это могло бы быть целый российский город, например, Казань, где сейчас живет именно столько людей. Столица Татарстана является пятым по численности населения городом в РФ".

В CSIS пришли к выводу, что за четыре года большой войны против Украины Россия потеряла погибшими больше, чем любая страна в любом конфликте со времен Второй мировой: до 325 тысяч солдат. А это означает, что для Москвы потери именно погибших превышают:

более чем в 17 раз – количество погибших советских солдат в Афганистане;

в 11 раз – во время Первой и Второй чеченских войн;

более чем в пять раз – во всех российских и советских войнах вместе взятых со времен Второй мировой войны.

Несколько источников отслеживают захоронения армии оккупантов в самой РФ. В частности, российская служба BBC и издание "Медиазона" вместе с командой волонтеров заявляют о более чем 200 тысячах поименных некрологов. Эксперты предполагают, что это от 45% до 65% реального количества погибших.

Военный историк Сергей Розе отметил, что цифры не учитывают потери среди украинцев с оккупированных Россией территорий. Он считает, что можно добавить около 40 тысяч погибших мужчин из так называемых "ЛНР" и "ДНР", где россияне также проводят призыв в свою армию. При этом мобилизованных из украинского Крыма включают в общие цифры.

Темпы продвижения армии РФ

Несмотря на катастрофические цифры потерь, Россия крайне медленно захватывает территории Украины. По словам Джонса, темпы продвижения оккупантов в Украине "исторически медленные". Он говорит, что это самая медленная оккупация, которую историки изучали за последнее столетие.

"Красной армии понадобилось 1 394 дня, чтобы дойти до Берлина, сражаясь против очень компетентного вермахта и люфтваффе – немецкой армии и немецких военно-воздушных сил. Если же начать с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и перемотать вперед на то же количество дней – 1 394 – мы увидим совсем другую картину. Россияне продвинулись лишь до Покровска", – сказал он.

Он отметил, что, несмотря на большое количество дронов, пехотинцы остаются ключевым ресурсом армий. При этом оккупанты заменили пехотой колонны бронетехники и продолжают бросать ее в штурмы.

"Для россиян человеческая жизнь – копейка, поэтому миллион туда, миллион сюда, никакого значения для противника не имеет. Российский пехотинец стал заложником несовершенной тактики ведения боевых действий, устаревшей материально-технической базы для ведения боевых действий и скотского отношения к себе со стороны как политиков, так и военного командования", – сказал изданию эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Эксперты сказали журналистам, что российская армия продолжает попытки нарастить численность личного состава, хотя ей это не удается из-за потерь. По словам Кевлюка, даже если Россия объявит всеобщую мобилизацию, это "не гарантирует ей победу на фронте". Николай Мельник соглашается, что увеличивать потери личного состава армии РФ необходимо.

"Если на каждого мобилизованного российского солдата у нас будет три убитых российских солдата, ну, конечно, война прекратится. Потому что физически их машина не сможет долго работать в таком режиме. Потому что солдата нужно подготовить, даже если не готовить, их нужно одеть, даже если не одеть, нужно дать оружие. Это очень сложная логистика. Но я не знаю, когда мы выйдем на такие показатели. Очень хотелось бы, чтобы как можно скорее", – говорит Николай Мельник.

По мнению экспертов, уничтожение живой силы страны-агрессора действительно является важной задачей. Но не ключом к победе Украины – а его частью.

Наступление россиян – что нужно знать

Как писал УНИАН, российские оккупанты начали наступление в Донецкой области, пытаясь захватить последние крупные города области. Фиксируются наземные операции в направлении Лимана с целью продвижения к Славянску. Также оккупанты создают условия для усиления наземных операций в направлениях Краматорска и Константиновки.

По словам аналитиков Института изучения войны, российским войскам во время своего наступления вряд ли удастся захватить украинский "пояс крепостей" в 2026 году. Однако, вероятно, они достигнут некоторых тактических успехов, но ценой значительных потерь.

