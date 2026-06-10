Дроны средней дальности стали новым козырем Украины, но у них есть слабое место, - BI

Многие беспилотники прибывают на фронт неготовыми к бою.

Украинские беспилотники средней дальности стали новым козырем в борьбе с Россией, но многие из них прибывают на передовую технически недоработанными и неготовыми к бою. Украинские операторы дронов рассказали изданию Business Insider о масштабе проблемы и как они с этим справляются.

"В каждом вылете всё, что могло пойти не так, шло не так", – рассказывает пилот беспилотника с позывным Спринг из подразделения "Тайфун" Национальной гвардии Украины, о первой системе, которую она протестировала в начале 2025 года.

По её словам, камера беспилотника с неподвижным крылом переставала работать, или его программное обеспечение зависало перед взлетом, иногда управление переставало реагировать через несколько минут, или разряжались батареи.

Видео дня

Спринг отказалась назвать конкретную систему, но рассказала, что протестировала более 10 типов ударных беспилотников средней дальности, большинство из которых украинского производства.

Она отметила, что качество таких "готовых" беспилотников может сильно варьироваться, поэтому операторы беспилотников теперь вынуждены совмещать работу на передовой с тщательным тестированием систем.

Этот процесс занимает много времени, но помогает выявлять неисправные системы. Спринг чередует время, проведенное на фронте, с несколькими днями на полигонах, совершая до 11 ежедневных полетов продолжительностью от 30 до 80 минут каждый.

Устранение неполадок в условиях войны

Спринг в основном специализируется на дронах, способных летать на расстояние от 40 до 60 км, и тестирует их с начала прошлого года. После проверки дрона на полигоне она отправляет его на передовую для дальнейших испытаний. Некоторые дроны показывают достаточно хорошие результаты сразу после доставки, поэтому для их одобрения требуется всего несколько испытаний, в то время как другие настолько проблематичны, что требуют десятков полетов, добавила она.

Ключевым аспектом, который она оценивает, является их надежность против российских помех после полетов на большие расстояния.

В целом, по словам Спринг, беспилотники, которые она тестирует, стоят от 1000 до 15 000 долларов каждый. Неудачный удар не только тратит деньги ее подразделения, но и может занять около часа летного времени из-за расстояния, необходимого для достижения цели, добавила она.

Существует также риск того, что неисправный беспилотник попадёт в руки России целым и невредимым, что позволит врагам Украины украсть технологии.

Спринг говорит, что во время испытаний ее команда поддерживает тесный контакт с производителями и предоставляет обратную связь по их продукции. Например, первый беспилотник средней дальности, который она тестировала, претерпел столько изменений с начала 2025 года, что теперь считается новой системой.

Испытания в реальных условиях войсками способствовали созданию быстрого инновационного цикла, которым славится Украина. Однако Джордж Баррос из Института изучения войны, отметил, что эта система также имеет и недостатки.

"Преимуществ огромное множество, но есть и скрытые издержки, которые, конечно же, связаны с неэффективностью рынка, огромным количеством компаний, которые не предлагают эффективных или хороших решений", – сказал Баррос Business Insider.

Эффект от ударов ВСУ

Ранее УНИАН писал, что российское командование начало отводить подразделения с Кинбурнской косы. Аналитики Института изучения войны установили, что причиной стал огневой контроль ВСУ над этим участком. Подразделения 337-го воздушно-десантного полка покидают позиции из-за полностью сорванного снабжения: солдаты остались без снарядов, топлива и еды.

Также российское командование закрыло стратегическую автомагистраль Р-280, соединяющую Мариуполь с Симферополем, для собственной военной логистики. Запрет вступил в силу 7 июня – после того, как украинские дроны установили фактический огневой контроль над маршрутом.

Вас также могут заинтересовать новости: