Легендарная RPG из нулевых получит ремейк – за дело взялся автор оригинала

Также в работе может находиться ремейк первой Baldur’s Gate.

По данным издания PC Gamer, в разработке находится ремейк культовой RPG Baldur’s Gate 2. Над ним якобы работает ветеран BioWare и ведущий дизайнер оригинальной игры Кевин Мартенс.

При этом речь может идти не только о второй части. Журналисты сообщают, что первая часть, скорее всего, тоже получит обновленную версию. Такой подход выглядел бы логичным, учитывая, что Baldur's Gate 2 напрямую продолжает события первой игры.

Изданию не удалось выяснить, насколько масштабной окажется переработка классической серии. У Baldur’s Gate и Baldur’s Gate 2 уже есть расширенные издания – по сути представляющие собой ремастеры. Их выпустила студия Beamdog в 2012 и 2013 годах соответственно.

Во всяком случае, полагает PC Gamer, ремейки Baldur’s Gate вряд ли будут играться как Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. В оригинальных играх, с релиза которых прошло больше 25 лет, сражения проходили в реальном времени с активной паузой. Переход к пошаговой системе в стиле 3-й части потребовал бы от разработчиков полностью переделать боевую систему.

Напомним, ранее стало известно, что HBO снимет сериал-продолжение Baldur's Gate 3. Шоураннером станет Крейг Мейзин, автор The Last of Us и Чернобыля.

Меж тем создатели Baldur's Gate 3 сейчас работают над новой частью Divinity. Свен Винке обещает, что геймплей удивит нас, но его покажут еще нескоро.

А уже 5 июня на ПК, Xbox и PS5 состоится релиз ремейка Gothic, который анонсировали еще в 2020 году. Авторы обещают "верность духу оригинала", но с современной графикой, боевой системой и адаптацией под геймпады.

