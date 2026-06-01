Дроны СБУ пробили огромную дыру в российском бюджете, – эксперт

Служба безопасности Украины теперь наносит удары по важным объектам на территории РФ ежедневно. Это уже привело к огромным потерям российского бюджета, которые враг не знает, как покрыть. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт напоминает, что 1 июня исполняется ровно год легендарной операции СБУ "Паутина". "Операция не имела аналогов в мире. А россияне именно с этого момента поняли: СБУ достанет их везде. В РФ больше нет недоступных для Службы мест. За один день год назад россияне потеряли авиации на сумму 7 миллиардов долларов. Но за прошедший год РФ потеряла еще больше", – подчеркивает политолог.

Курпас отмечает, что за последнее время дроновые атаки Службы безопасности вышли на качественно новый уровень. "Поражение российской инфраструктуры стало конвейером. Одно за другим. Ежедневно. Украинская спецслужба раз за разом находит уязвимые точки в логистике российского топливно-энергетического комплекса. Речь идет не только о физических повреждениях конкретных объектов. Гораздо важнее накопительные экономические последствия. Кроме того, особенность современной дронной кампании СБУ заключается в том, что ее экономический эффект значительно превышает стоимость самих средств поражения", – подчеркивает политолог.

"Дронные операции СБУ имеют не только военное, но и стратегическое значение. Они увеличивают нагрузку на российский бюджет, формируют дополнительные незапланированные расходы и сокращают ресурсную базу для продолжения войны. В России уже публично говорят об огромной дыре в бюджете. И если такая интенсивность ударов со стороны Службы будет сохраняться, то "дыра" в финансах РФ будет расти быстрее, чем Кремль способен ее компенсировать за счет нефтегазовых доходов и резервов", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что только за последние дни СБУ нанесла удар по стратегическому российскому НПЗ "Ярославль-3", газовому терминалу в порту "Темрюк", важному объекту радиоэлектронной разведки в Краснодарском крае и ключевой нефтебазе в Армавире.

