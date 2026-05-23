Зеленский рассказал, сколько территорий освободила Украина с начала года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Силы обороны освободили 590 километров территории. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Украинские позиции сейчас сильнее, чем в предыдущие годы. С начала года 590 километров нашей территории освобождены и находятся под контролем. Тенденция - точно не в интересах оккупанта. Мы продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава - это вместе с санкциями всех форм вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии", - сообщил президент.

По его словам, он передал Франции, Великобритании и Германии информацию от разведки о планах России.

"Военные планы и политические планы. Сейчас нужно сделать все, чтобы активизировать дипломатию. Я ожидаю ответа и от американской стороны - по возможным форматам и графику встреч", - добавил Зеленский.

Ранее соучредитель DeepState Роман Погорилый заявил, что города Покровск и Мирноград полностью оккупированы россиянами. В 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону этих городов, опровергли информацию о полной оккупации Покровска.

Один из офицеров 25-й воздушно-десантной бригады также заверил, что в Покровске до сих пор есть украинские позиции.

