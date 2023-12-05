Они кружат на месте происшествия уже по меньшей мере два часа.

Российские захватчики отправили на поиск членов экипажа сбитого бомбардировщика Су-24М свой военно-транспортный самолет Ан-26.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на своей странице в социальной сети Facebook. "Вечного полета, братья" так пишут на российских телеграммах в таких ситуациях", - отметил он.

Около 20:00 он написал, что поисково-спасательный самолет Ан-26 пытается найти в акватории Черного моря российских пилотов с Су-24М. Уже через два часа представитель Воздушных сил добавил: "Ан-26 оккупантов, не оставляет надежд... Как стервятники до сих пор кружат над местом погружения, братья!".

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Сбитие Су-24М: что известно

Напомним, сегодня около 19:00 командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские бойцы в районе острова Змеиный сбили Су-24М.По его словам, российский бомбардировщик под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался ударить по югу Одесской области.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил, с начала полномасштабной войны российские захватнические войска уже потеряли 323 самолета и 324 вертолета. Между тем потери личного состава захватчиков уже приближаются к 334 тысячам человек.

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