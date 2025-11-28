Одна из причин в том, что в Силах обороны сейчас создаются новые подразделения вместо того, чтобы пополнять те, которые уже не один год воюют.

Запорожское направление фронта начало сильно "проседать", бои за город Запорожье - это не перспектива завтрашнего дня, но она уже становится реальной. Об этом в эфире "Радио NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Он отметил, что ситуация на Запорожском направлении ухудшилась, когда Силы обороны Украины немного стабилизировали ситуацию в Покровске. По его словам, россияне знают слабое место Сил обороны - недостаток личного состава. Поэтому, поняв, откуда ВСУ перебросили подразделения для стабилизации, пошли в мощное наступление на Гуляйпольском направлении.

"Гуляйполе уже фактически становится полем боя, линией фронта, а дальше за ним собственно Запорожье. Россияне в 2 км от Гуляйполя. И не только они. Потому что на этом же направлении зафиксировано развертывание северокорейских подразделений", - отметил Дикий.

Кроме того, степной рельеф не позволяет Силам обороны вести эффективную защиту, потому что невозможно спрятаться от дронов в поле.

Дикий отметил, что фронт на этом направлении отступает с огромной скоростью. По его словам, уже происходит эвакуация населения, проживающего в 10 км от областного центра:

"Перспектива боев за Запорожье это не перспектива завтрашнего дня, но она уже вырисовывается".

В чем главная проблема

Дикий отметил, что проблема украинской армии не только в нехватке личного состава, но и в том, что мы не пополняем боевые бригады, а создаем новые.

По его словам, россияне подкрепляют свои подразделения, которые уже давно ведут боевые действия, новым пополнением. При этом отметил, что в то же время мы останавливаем врага "сборными солянками".

"Корпусная реформа по факту почти не состоялась. Да, некоторые подразделения, которые и были ранее элитными наиболее боеспособными, то они и в корпуса развернулись успешно", - подчеркнул Дикий. При этом привел пример 3 ОШБр, "Хартии", "Азова". По его словам, там, где были обычные средние пехотные подразделения, попытка "слепить" их в корпуса не дала эффекта.

Дикий отметил, что на фоне сорванной мобилизации, новоприбывшее пополнение отправляют в полностью новые бригады, вместо того, чтобы пополнять те, которые имеют опыт и давно воюют. По его словам, боевые бригады несут потери, их не пополняют и они теряют боеспособность, потому что там может оставаться 10% личного состава, тогда их выводят на ротацию. При этом добавил, что вместо них засылаются новые бригады, в которых 100% личного состава не имеют боевого опыта, а лишь прошли 2 месяца подготовки в учебных центрах:

"И приезжает полностью "сырая" бригада, слепленная из новобранцев и попадает под удар российских подразделений, которые не первый год воюют".

Проблемы с комплектованием Сил обороны

Как сообщал УНИАН, 26 ноября после заседания Ставки президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что пополнение личным составом будет пересмотрено, решение должно быть в ближайшее время.

Он отметил, что один из таких запросов военных - справедливое распределение личного состава между бригадами.

При этом отметил, что есть и поручение Ставки, чтобы эти вопросы проработали начальник Генштаба Андрей Гнатов вместе с заместителем руководителя Офиса президента и очень опытным военным Павлом Палисой.

