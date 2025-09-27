Хотя ВСУ атакуют здесь уже несколько недель, только сейчас поражение россиян на участке начало выглядеть реальным.

Ситуация в районе Добропольского прорыва россиян наконец склонилась в пользу Сил обороны. Это произошло только сейчас, потому что до того ситуация была неоднозначной. Об этом в своем Телеграмм-блоге пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

"Не знаю сколько там котлов на Добропольском направлении, но точно можно только сейчас сказать, что наступательные планы противника на этом участке окончательно сломлены, ведь еще 1-2 недели назад [россияне] рассчитывали на то, что им там удастся подтянуть ресурсы и развить успех", - пишет военный.

По словам офицера, ситуация на этом участке совсем недавно была "50 на 50", несмотря на оптимистично нарисованную конфигурацию линии соприкосновения на карте с красивыми "котлами".

Видео дня

Военный предостерег от чрезмерного оптимизма и ожиданий, что теперь Добропольский выступ быстро срежут: на это нужно немало ресурсов.

"Их скорее всего будут постоянно держать под огневым контролем, постепенно зачищая каждый дом. Главное, чтобы кто-то где-то не забил болт и противник не смог восстановить сообщение между отрезанной территорией и подразделениями, которые там есть", - добавил офицер.

Ситуация на Добропольском направлении

Как писал УНИАН, 18 сентября президент Зеленский сообщил о контрнаступательных действиях Сил обороны на Донбассе, чем подтвердил то, что было известно и так: ВСУ пытаются "срезать" российский выступ в районе Доброполья, образовавшийся в августе.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже рассказывал об украинских контратаках на этом участке.

Впрочем, еще в начале этой недели представитель группы войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона предостерегал от преждевременного празднования победы ВСУ в битве за Добропольский выступ.

Вас также могут заинтересовать новости: