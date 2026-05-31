Дайвер наткнулся на сокровище всей жизни: какое открытие может сделать эта находка

Он обнаружил 30 тыс. древних монет в отличном состоянии. Они должны были откуда-то взяться.

Все началось с того, что у берегов Сардинии дайвер заметил что-то металлическое в зарослях морской травы. Это привело исследователей к гораздо большему кладу: десяткам тысяч бронзовых фолле позднего римского периода.

Монеты фоллис - как бронзовые, так и медные - использовались сначала римлянами, а затем Византийской империей. Министерство культуры Италии оценило общее количество монет в более чем 30 тыс., а возможно, и в 50 тыс., пишет Popularmechanics.

"Сокровище, найденное в водах Сардинии, представляет собой одно из важнейших нумизматических открытий последних лет", - прокомментировал Луиджи Ла Рокка, гендиректор по археологии, изобразительному искусству и ландшафту региона.

Водолазы извлекли монеты, которые, по описанию министерства, находятся в "отличном и редком состоянии сохранности". Ученые датировали их периодом с 324 по не позднее 345 год нашей эры.

В итальянском минкульте затонувшее судно рассматривали как возможный вариант появления монет у берегов Сардинии. Разбросанные монеты были найдены на двух больших участках между пляжем и зарослями морской травы. Также водолазы нашли фрагменты амфор с узким горлышком. Все это может указывать на сценарий с затонувшим судном, но научного подтверждения этой версии пока нет.

Как нашли монеты

После того, как дайвер увидел несколько монет на дне, он связался с властями, после чего извлекать клад была направлена целая команда подводных археологов.

Однако дайверу, нашедшему монеты, никакое вознаграждение не светит. Суд отклонил его требование о выплате, поскольку находка не была расценена как случайная - у мужчины нашли металлоискатель, а также были представлены доказательства потенциальной археологической значимости этого района.

