В Беларуси 'вычислили', где на их территории базируется 'Орешник'

Его доставили в Беларусь из России большим военным эшелоном.

Элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия "Орешник" на территории Республики Беларусь базируются на территории аэродрома "Кричев-6". Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на оппозиционный ресурс "Сообщество железнодорожников Беларуси".

По данным железнодорожных перевозок, ориентировочно в период с 20 по 29 декабря в район авиабазы "Кричев-6" прибыл крупный военный эшелон. Согласно перевозным документам, станцией назначения была Кричев I Могилевского отделения БЖД, а отправление осуществлялось со станции Капустин Яр Приволжской железной дороги.

"Выбор станции назначения в данном случае имеет принципиальное значение. Кричев I является ближайшим железнодорожным пунктом к бывшей авиабазе Кричев-6 и созданному на ее территории объекту, официально обозначенному как "логистический центр", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эшелон был отправлен с 4-го Государственного центрального межвидового полигона, то есть Капустиного Яра. Груз получало Управление военных перевозок Вооруженных сил Республики Беларусь, отвечающее за организацию военных перевозок.

По данным издания, в состав эшелона входили 54 вагона-платформы с грузом, оформленным как "прочие грузы, не указанные в алфавите". В частности, было 6 крытых вагонов с аналогичным кодом груза 693087, а также один крытый вагон с грузом с кодом 693142 – "взрывчатые материалы". Кроме того, были пассажирские вагоны с личным составом.

По информации оппозиционеров, на платформах перевозили военную технику, в крытых вагонах – снаряжение, а в отдельном вагоне шли патроны и другие боеприпасы.

В сообщении говорится, что на сегодняшний день это единственный зафиксированный военный эшелон, который прибыл непосредственно на объект военной инфраструктуры на территории Кричев-6. "По состоянию на середину мая 2026 года доставленный контингент этот объект не покидал, обратная отправка техники и имущества не фиксировалась", – отмечает "Милитарный".

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". Он отмечал, что это "страшное оружие" и добавил, что хочет, чтобы "оппоненты за рубежом" понимали, что Лукашенко с Путиным могут принять решение – "бахнуть, если будет плохо".

В феврале 2026 года белорусская служба Радио Свобода сообщала, что возле бывшего военного аэродрома под Киричевом в Беларуси, где Россия, вероятно, развернула баллистический ракетный комплекс "Орешник", начали появляться позиции для средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы.

Отмечалось, что часть из них похожа на российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" или "Панцирь", тогда как другие напоминают комплексы радиоэлектронной борьбы, такие как "Красуха" или "Москва-1".

WELT писало, что российская гиперзвуковая ракета "Орешник", которую Кремль представляет как "неперехватываемое" оружие, имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной.

Во время последнего запуска в мае 2026 года ракета стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала в районе Белой Церкви в Киевской области. Украинские власти сообщили о пожарах в гаражном кооперативе, однако жертв не было.

Аналитики обращают внимание, что для такого удара российские военные использовали ракету стоимостью в десятки миллионов долларов, тогда как результатом стало поражение второстепенных объектов.

