Дроны уничтожили насосную станцию на НПС 'Второво' на территории России (спутниковые снимки)

Спутниковые снимки подтвердили поражение украинскими беспилотниками нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области России. Такие изображения обнародовали аналитики группы Dnipro OSINT.

Судя по ним, в результате атак дронов была уничтожена насосная станция и прилегающее к ней оборудование, а также повреждены резервуар и техническая эстакада.

Атака произошла в ночь на 24 мая. В 00:04 в области была объявлена угроза атаки ударных БпЛА.

Уже позже, около семи утра, местные жители начали сообщать о сильном задымлении в районе нефтеперекачивающей станции.

Как пишет "Милитарный", станция находится примерно в 700 километрах от границы с Украиной, принадлежит АО "Транснефть - Верхняя Волга", а также обеспечивает значительную часть поставок автомобильного топлива для российского столичного региона.

"Станция "Второво" является промежуточной насосно-перекачивающей станцией на маршруте магистрального топливопровода "Второво - Тума - Рязань". Главная задача станции - перекачка дизельного топлива непосредственно в Московский кольцевой нефтепродуктопровод (МКНПП)", - добавили в материале.

Кроме того, станция обеспечивает транспортировку дизельного топлива и авиагаса в направлении Рязанского НПЗ, а также контролирует восточный сегмент системы, соединяющей Верхневолжский регион с Рязанью.

"Станция задействована в масштабном российском инвестиционном проекте "Север". Его цель - транспортировка российского экспортного дизельного топлива стандарта "Евро-5" от нефтеперерабатывающих заводов вглубь страны и далее на экспорт в порты Балтийского моря, в частности через нефтеналивной порт Приморск", - подчеркнули в публикации.

Как писал УНИАН, ранее дроны "разнесли" аэродром РФ в Таганроге, в результате чего были уничтожены самолеты Ту-142 и другое вооружение РФ.

"Визит вежливости в Таганрог осуществили Птицы 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей", - отметил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Также сообщалось, что Силы обороны нанесли удар по НПЗ и нефтеперекачивающей станции в России. Этот НПЗ выполняет функцию стратегического топливного хаба между фронтовыми и тыловыми подразделениями врага.

