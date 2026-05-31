Что украсть и кого сделать виновным: бывший американский астронавт рассказал о россиянах

Ему хватило пяти лет, чтобы понять, как думают россияне.

Сенатор США и бывший астронавт Марк Келли рассказал о своей работе с российскими космонавтами и поделился тем, что узнал об их менталитете.

По словам Келли, ему хватило 5 лет, чтобы понять, что прежде всего мотивирует россиян, передают Новости.Live. Он пришел к выводу, что для них главное - видимость того, что они чем-то управляют; второе – когда что-то вдруг пошло не так – на кого переложить вину; и третье – что украсть сегодня. И только после всего этого, по словам Келли, для них следовал успех миссии.

Бывший астронавт добавил, что в российском Центре управления полетами даже была практика фиксировать ошибки космонавтов и штрафовать их за это, что, по его мнению, говорит о культуре поиска виновных вместо решения проблем.

Видео дня

При этом Келли подчеркнул, что в США, Великобритании и других западных странах все наоборот. Там на первое место ставят результат миссии.

Другие новости о РФ

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что такой менталитет у большинства россиян.

По мнению Подоляка, нет смысла говорить о "нейтрализации" Путина или бунте россиян в силу внутренней философии, особой государственности России. Суть в том, что граждане РФ не привыкли, не приспособлены к комфорту.

Вас также могут заинтересовать новости: