'Стратегический тыл' под ударом: в NYT объяснили, как Россия хочет оказать влияние на ЕС и США

Кремль пытается изменить ход войны против Украины.

Европа, оказавшаяся между РФ и США, находится в постоянном состоянии тревоги - из-за войны в Украине, враждебности со стороны президента Дональда Трампа, угроз со стороны Москвы и собственной слабой экономики, состояние которой ухудшилось из-за последствий войны в Иране.

Как пишет The New York Times, российский дрон, который в пятницу попал в румынский жилой дом, ранив двух человек на территории НАТО, вероятно, был случайностью, однако это лишь усилило настороженность европейцев, ведь полномасштабная война в Украине длится уже более четырех лет.

"Остановленные на поле боя, россияне, кажется, идут на больший риск и усиливают свои угрозы странам, поддерживающим Украину. Европейские лидеры предупреждают о милитаризованной России, способной атаковать НАТО в течение ближайших трех-пяти лет, а господин Трамп продолжает подвергать сомнению приверженность Америки европейской безопасности", - отмечается в материале.

По словам журналистов, дрон, упавший в Румынии, вряд ли был началом нападения, однако лидеры Европы отреагировали резкими заявлениями о российской безответственности и своей приверженности коллективной обороне.

"Это неизбежно вызвало новые вопросы относительно способности НАТО защищать собственную территорию, несмотря на усилия по созданию "стен против дронов" и запуск операции "Восточный страж", начатой в сентябре прошлого года после масштабного и преднамеренного вторжения российских дронов в Польшу", - подчеркнули в публикации.

Таким образом, все эти сомнения играют на руку российскому диктатору Владимиру Путину, который хочет расколоть НАТО, разрушить трансатлантический альянс и побудить Вашингтон вывести свои войска и ракеты домой, оставив Европу более уязвимой.

Однако аналитики считают, что у России есть более насущная цель. Усиливая обстрелы Украины и предупреждая об угрозе для посольств стран-союзниц в Киеве, Кремль также пытается изменить ход войны против Украины.

"Война России идет не очень хорошо, а кампания глубоких ударов Украины на территории России все больше создает проблемы для Москвы, поэтому Россия усиливает свои предупреждения об эскалации в отношении так называемого стратегического тыла, то есть стран, поддерживающих Украину", - отметила Анна Нотте, эксперт по вопросам России в Центре исследований нераспространения имени Джеймса Мартина.

Она предположила, что недавние масштабные атаки РФ на Киев с использованием ракеты "Орешник" являются попыткой привлечь внимание администрации Трампа, которая уделяет меньше времени Украине и сосредоточилась на Иране.

"Если Россия не сможет выиграть войну в ближайшее время, ее единственная надежда - вернуть Трампа за стол переговоров и усилить давление на Украину, чтобы заключить мир на условиях Москвы", - сказала Нотте.

В то же время директор по вопросам Европы в Eurasia Group Ян Техау подчеркнул, что своими частыми угрозами, вторжениями в воздушное пространство и кампанией кибератак и саботажа против критической инфраструктуры в странах НАТО РФ пытается отвлечь внимание от поля боя в Украине.

"Россия стремится раздуть проблему, усилить давление на внутренние дебаты в наших странах, попытаться подчеркнуть, что Украина никак не может победить и что пришло время заставить Киев пойти на заключение соглашения", - сказал он.

Также бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что россияне пытаются "эскалировать ситуацию, чтобы ее деэскалировать, восстановить определенную форму доминирования, чтобы иметь возможность добиться заключения соглашения в Украине с позиции силы".

В свою очередь бывший посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что "сейчас очень много противоречий", что может привести к опасному просчету со стороны Путина, который посчитает, что может быть более агрессивным, ведь альянс находится в слабом положении.

"Нехватка ракет противовоздушной обороны, частично из-за их широкого использования в войне на Ближнем Востоке, означает, что Украина и союзники по НАТО не могут даже приобрести то, что им нужно для своей безопасности", - сказала она.

По ее словам, это следует сопоставить с американским заявлением о выводе войск, "и я задаюсь вопросом, не пойдет ли Путин на еще больший риск, что только усиливает беспокойство".

Падение российского дрона в Румынии - что известно

Как писал УНИАН, 29 мая в Румынии российский дрон упал на многоэтажный дом. В результате этого инцидента пострадали два человека. Женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию.

В то же время в НАТО отреагировали на падение российского дрона на дом в Румынии. В ведомстве инцидент назвали "серьезной и безответственной эскалацией со стороны РФ".

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства. Румыния сообщила союзникам и генсеку НАТО об обстоятельствах и попросила принять меры по ускорению передачи антидроновых средств", - добавили в МИД страны.

