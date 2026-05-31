Дожди и холод: синоптики рассказали о погоде в последний день весны

С 1 июня наступит долгожданное потепление.

В последний день весны, 31 мая, погода в Украине будет прохладной и влажной – Укргидрометцентр прогнозирует дожди и грозы.

Небольшие осадки ожидаются по всей Украине, днем в северо-восточной части, на Закарпатье и в Прикарпатье – умеренные кратковременные дожди, в восточных областях – грозы.

Также ночью и утром на востоке и северо-востоке страны местами туман.

Видео дня

Температура также будет не летней: ночью 4-9°, днем 12-17°. В то же время в западных и Одесской областях немного теплее – ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киевской области 31 мая также прогнозируется небольшой кратковременный дождь.

Температура по области ночью 4-9°, днем 12-17°. В Киеве ночью 7-9°, днем 13-15°.

В то же время синоптик Наталья Диденко обещает, что уже в понедельник, 1 июня, наступит долгожданное тепло.

"Температура воздуха достигнет долгожданных "двадцаток" – повсеместно наступит потепление", – прогнозирует она.

Каким будет лето в Украине

Так, синоптики прогнозируют, что стоит ожидать прохладной и пасмурной погоды. Эксперты предполагают, что средняя температура сезона будет на 5° ниже, чем была в 2025 году. Небо в основном будет покрыто облаками, а количество дождей будет аномально высоким.

Синоптики прогнозируют, что украинцам не стоит бояться экстремальной жары, ведь температура за сезон в Киеве ни разу не поднимется до +30° и выше.

Вас также могут заинтересовать новости: