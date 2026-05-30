С Кремлем провели воспитательную беседу, но обстрел Киева все еще возможен, – Зеленский

Президент призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги этой ночью.

Западные партнеры провели беседу с россиянами по поводу массированного обстрела Киева, который Кремль, вероятно, планирует провести в ближайшую ночь. Однако не стоит надеяться, что это сдержит агрессора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Уважаемые украинцы и украинки, важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведки о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там в Москве одумается, нет", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что все подразделения Сил обороны готовы к противодействию возможному обстрелу.

"Процент сбиваемых шахедов нашими воинами стабильно выше 90, это 90-93 процента. По крылатым ракетам и баллистике со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL. Мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает", - добавил глава государства.

Россия обещает новые обстрелы

Как писал УНИАН, недавно Россия публично анонсировала намерения перейти к "системным ударам" по Киеву и призвала иностранные представительства покинуть город.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно имеющимся разведданным, Россия может нанести масштабный комбинированный удар по Украине с применением дронов, крылатых и баллистических ракет в ближайшие сутки. Он отметил, что украинская сторона фиксирует подготовку к атаке и ожидает ее возможного осуществления в ближайшее время.

