Золотистый ретривер: пять вещей, которые стоит знать, прежде чем завести собаку этой породы

Ветеринар рассказала о том, о чём обычно умалчивают владельцы этих собак – и одно из этих открытий может вас серьезно удивить.

Золотистые ретриверы – одна из самых популярных пород собак в мире, но жизнь с ними имеет свои особенности, о которых редко говорят открыто, пишет PetHelpful.

Для материала журналисты пообщались с доктором Стефани Лифф – ветеринаром из Нью-Йорка и владелицей сети клиник Pure Paws Veterinary Care, которая также является консультантом бренда кормов для собак Spot & Tango.

Ветеринар со стажем рассказала, что на самом деле ждет будущих владельцев этих пушистых питомцев.

Она выделила 5 пунктов.

1. Они действительно идеальны для семей с детьми

Первая и самая приятная новость – золотистые ретриверы действительно такие добрые, как о них говорят. По данным Американского кинологического клуба, в 2025 году эта порода заняла третье место по популярности в США.

"Ретриверы, в частности золотистые и лабрадоры, – невероятные семейные домашние питомцы. Они любят детей, они любят людей и искренне хотят быть частью всего, что вы делаете", – говорит доктор Лифф.

2. Они съедят все – включая ваш ужин

Если вы привыкли оставлять еду на столе – придется отучиться. Золотистые ретриверы известны своей неуемной любовью к еде, и неважно, чья она.

"Они еще не встретили ни одного перекуса, который бы им не понравился. Они украдут еду с вашей тарелки, проглотят теннисный мяч, чтобы догнать другой, и угощаются вашим стейком на семейном барбекю", – поделилась женщина.

Ветеринар описывает этих собак как "настоящих Гуверов" и напоминает, что предотвращение попадания инородных тел в желудок, таких как кости, становится важной частью ежедневного ухода.

3. Вода – их стихия

Бассейн, озеро, океан или грязная лужа посреди двора – золотистому ретриверу все равно. Главное, что это вода. Собаки будут с вами плавать в море и бассейне, их будет даже трудно вытащить из воды.

4. Проблемы с ушами

И здесь начинается менее веселая часть. Постоянное купание имеет свою цену – и плата за нее в основном уши собаки.

"Хотя плавание – это прекрасная физическая активность, оно связано с определенными аспектами здоровья. Рецидивирующие ушные инфекции случаются часто, и существует состояние, которое называется хвост пловца – растяжение, возникающее при многократных прыжках в воду", – объясняет врач.

Владельцам рекомендуют регулярно проверять уши собаки после каждого купания и консультироваться с ветеринаром при первых признаках дискомфорта.

5. Склонность к тяжелым заболеваниям

Это самая важная и в то же время самая болезненная информация для владельцев золотистых ретриверов. Порода имеет генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

"Они имеют предрасположенность к определенным видам рака. Особенно у золотистых повышен риск гемангиосаркомы и лимфомы. У меня было четыре золотистых ретривера в жизни, и двое из них погибли из-за этой болезни. Это то, о чем каждый владелец ретривера должен знать и обсудить с ветеринаром", – поделилась опытом Лифф.

