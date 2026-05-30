Трамп выбирает себе преемника, есть две кандидатуры, – NYT

Трамп пока не определился, кто продолжит его политику на посту президента США после 2028 года.

Дональд Трамп утратил уверенность в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс сможет продолжить его дело на президентском посту после выборов 2028 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, в частных беседах с советниками и союзниками президент США Дональд Трамп регулярно поднимает вопрос о политическом будущем своего вице-президента Джей Ди Вэнса. По данным собеседников издания, Трамп неоднократно спрашивает, способен ли Вэнс "дойти до конца" в президентской гонке 2028 года, и сам же дает скептический ответ.

В публикации говорится, что, несмотря на демонстративную поддержку, Трамп активно проверяет лояльность и политическую выносливость своего вице-президента. Он привлекает его к ключевым решениям и дает публичные роли, которые могут укрепить позиции Вэнса как потенциального преемника движения MAGA. В то же время президент США неоднократно позволял себе критические замечания в отношении стиля работы вице-президента, его решений и даже мелких эпизодов публичного поведения.

The New York Times обращает внимание на то, что Трамп сравнивает Вэнса с другими потенциальными преемниками политического курса, в частности с госсекретарем Марко Рубио. На частных встречах президент даже проводит своеобразные "опросы лояльности" среди гостей и союзников, спрашивая, кого они видят лучшим кандидатом.

Вместе с тем авторы отмечают, что Вэнс, несмотря на критику и внутренние противоречия, сохраняет сильные позиции среди избирателей движения MAGA и остается одним из главных претендентов на президентскую номинацию 2028 года. В то же время его зависимость от поддержки Трампа и необходимость балансировать между различными фракциями республиканцев делают его политические перспективы нестабильными.

Как писал УНИАН, администрация президента США оказывает давление на Бюро гравировки и печати, чтобы оно разработало дизайн новой банкноты номиналом 250 долларов с портретом Дональда Трампа, несмотря на запрет изображения живых людей на деньгах. В то же время эксперты и чиновники отмечают, что реализация проекта выглядит маловероятной из-за юридических ограничений и многолетнего цикла разработки новых банкнот.

Также мы писали, что Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование, по результатам которого врачи заявили, что он находится в "отличном состоянии здоровья" и полностью годен к исполнению обязанностей главы государства. В то же время медики обратили внимание на увеличение веса до 108 килограммов и посоветовали скорректировать питание и физическую активность.

